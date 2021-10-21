Canlı Anlatım: Fenerbahçe Royal Antwerp maçı

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Fenerbahçe ile Royal Antwerp, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor.

İlk yarı bitti

Fenerbahçe: 2

Royal Antwerp: 1

Goller: 2' Samatta, 20' Valencia, 45' Valencia(pen.)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha.

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 7. MAÇINI OYNUYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

ROYAL ANTWERP, LİGDE 5 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

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Belçika Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Royal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 4. sırada yer aldı. Royal Antwerp, oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise Zulte Waregem'e 2-1 mağlup oldu.

SAMATTA VE FREY, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

FENERBAHÇE ANTWERP UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

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Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı bu akşam saat 19:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Avrupa kupalarında Antwerp ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, Belçika takımlarına rakip olduğu altı maçı da Anderlecht ile oynadı ve son iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldı. Antwerp, Avrupa kupalarında Türk takımlarına rakip olduğu iki maça da Göztepe karşısında çıktı ve bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Avrupa Ligi'nde üç maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçını kaybeden ve bu karşılaşmalarda 13 gol yiyen Antwerp, kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor. Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 2008'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde oynadığı son 15 deplasman maçının ikisini kazanabilen Antwerp, bu karşılaşmaların 10'unda 2+ gol yedi.

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Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Fenerbahçe'den daha fazla gol beklentisi yakalayan sadece iki takım var: Bayer Leverkusen ve Marsilya. Sarı-lacivertliler, bu gol beklentisi değerine karşılık sadece bir gol atabildi ve bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi konumunda.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı son beş resmi maçta beş gole doğrudan katkı sağlayan Diego Rossi, bu süreçte sadece iç sahadaki Olympiakos karşılaşmasında tabelayı değiştiremedi. Bu sezon görev yaptığı 13 resmi maçta 12 gol atan Antwerp forveti Michael Frey, kariyerinde sadece iki sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Fenerbahçe'nin başında çıktığı son karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Vitor Pereira, sarı-lacivertli ekiple üst üste iki resmi maç yenilgisi almadı.