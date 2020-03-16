Fenerbahçe antrenmanında Gustavo'dan corona virüsü önlemi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Luiz Gustavo'nun idman esnasında aldığı corona virüsü önlemi dikkatlerden kaçmadı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, sahada topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.Fenerbahçe'de, Aralık 2019'da ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
GUSTAVO'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEME
Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'nun salonda gerçekleştirdiği idman sırasında aldığı corona virüsü önlemi dikkatlerden kaçmadı.
Tecrübeli yıldız, kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etme ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.
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