Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı!

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın lisansını çıkardı.

Fenerbahçe, 2. transfer ve tescil döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.



SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Musaba'ya veda etti. İşte o paylaşım:



