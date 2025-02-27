×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Antep'te liderlik için sahada!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep FK
Fenerbahçe Antepte liderlik için sahada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Sarı - laciverltiler, grupta son sınavına çıkıyor.

Haberin Devamı

Sarı lacivertli ekibe tur için beraberlik, hatta İstanbul, Erzurum’u 8 farklı yenmediği sürece iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.

Fenerbahçe, , Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden yabancı hakem talebiFenerbahçe'den yabancı hakem talebi!Haberi görüntüle

Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kanarya’da Livakovic, Diego Carlos, Djiku, Levent, İsmail ve Amrabat, kamp kadrosuna alınmadı.

Grupta 6 puan ve +8 averajla lider olan Fenerbahçe bugün de kazanıp bu etabı lider bitirme amacında. Sarı lacivertli ekibe turu geçmek için beraberlik, hatta (İstanbulspor Erzurumspor’u 8 farklı yenmediği sürece) iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.

Grupta bugün 16.00’da iki maç daha oynanacak, program şöyle:

Haberin Devamı

Erzurumspor-İstanbulspor (Burak Olcar),
Kasımpaşa-Göztepe (Ömer Güldibi)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ziraat Türkiye Kupası#Gaziantep FK

BAKMADAN GEÇME!