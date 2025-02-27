Fenerbahçe Antep'te liderlik için sahada!

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Sarı lacivertli ekibe tur için beraberlik, hatta İstanbul, Erzurum’u 8 farklı yenmediği sürece iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.

Fenerbahçe, , Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kanarya’da Livakovic, Diego Carlos, Djiku, Levent, İsmail ve Amrabat, kamp kadrosuna alınmadı.

Grupta 6 puan ve +8 averajla lider olan Fenerbahçe bugün de kazanıp bu etabı lider bitirme amacında. Sarı lacivertli ekibe turu geçmek için beraberlik, hatta (İstanbulspor Erzurumspor’u 8 farklı yenmediği sürece) iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.

Grupta bugün 16.00’da iki maç daha oynanacak, program şöyle:

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Erzurumspor-İstanbulspor (Burak Olcar),

Kasımpaşa-Göztepe (Ömer Güldibi)