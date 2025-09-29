Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemini Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Sahada hakem var' dedirtti! Geçmişi kafasından silmeli

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi. Evindeki son maçında Alanyaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Kasımpaşa ile yenişemedi. Kanarya, bu süreçte 2 maçta 4 puan kaybederken zirve ile olan puan farkı da açıldı.

FENERBAHÇE'DEN 4. GALİBİYET

Tedesco'nun öğrencileri kırmızı-beyazlılara karşı aldığı galibiyetle bu sezonki 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı.

HAKEM ALİ YILMAZ BEĞENİ TOPLADI

Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz, dün akşam Kadıköy'de yönettiği maç ve verdiği kararlarla beğeni topladı. Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi olan Fırat Aydınus da Ali Yılmaz'ın Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki performansını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı:

FIRAT AYDINUS: ALİ YILMAZ 'SAHADA HAKEM VAR' DEDİRTTİ

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Ali Yılmaz bu sezon belki de en iyi hakem performanslarından birini ortaya koydu. Elbette 1-2 faul hatası veya atlanan bir sarı kart olabilir ancak genel anlamda Ali Yılmaz “Sahada hakem var” dedirten bir yönetim sergiledi.

Kontrolü, otoritesi ve karar alma güveni dikkat çekiciydi. Özellikle penaltı pozisyonunu VAR’a bırakmadan sahada görüp çalması, kamuoyu açısından da güven verici oldu.

GEÇMİŞİ KAFASINDAN SİLMELİ

Kendisine küçük bir tavsiye: Galatasaray maçındaki başarılı yönetiminden sonra Batuhan Kolak’ın yaşadığı örneği dikkate almalı. Kolak, Gaziantep–Samsunspor maçına “Ben oldum” havasıyla çıkmış ve psikolojik ayrıca teknik olarak zorlanmıştı.

Ali Yılmaz da benzer bir hataya düşmemeli. Bu başarılı maçtan sonra çıkacağı müsabakaya, geçmişi kafasında silip tamamen yeni bir sayfayla, motivasyon ve konsantrasyonla hazırlanmalı. Çünkü genç hakemlerimizin en büyük handikaplarından biri, tam da bu mental hazırlık aşamasında ortaya çıkıyor.