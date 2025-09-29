×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemini Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Sahada hakem var' dedirtti! Geçmişi kafasından silmeli

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Hakem
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemini Fırat Aydınus değerlendirdi: Sahada hakem var dedirtti Geçmişi kafasından silmeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 08:26

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın hakemi Ali Yılmaz'ın performansını ve verdiği kararları Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi olan Fırat Aydınus değerlendirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Antalya maçı sonrası çağrı yaptı: Saran’ın yerinde olsam Spaletti ve Monchiyi getiririm Takıma neşter lazımFenerbahçe'nin Antalya maçı sonrası çağrı yaptı: Saran’ın yerinde olsam Spaletti ve Monchi'yi getiririm! Takıma neşter lazımHaberi görüntüle

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi. Evindeki son maçında Alanyaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Kasımpaşa ile yenişemedi. Kanarya, bu süreçte 2 maçta 4 puan kaybederken zirve ile olan puan farkı da açıldı.

FENERBAHÇE'DEN 4. GALİBİYET

Tedesco'nun öğrencileri kırmızı-beyazlılara karşı aldığı galibiyetle bu sezonki 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemini Fırat Aydınus değerlendirdi: Sahada hakem var dedirtti Geçmişi kafasından silmeli

HAKEM ALİ YILMAZ BEĞENİ TOPLADI

Haberin Devamı

Mücadelenin hakemi  Ali Yılmaz, dün akşam Kadıköy'de yönettiği maç ve verdiği kararlarla beğeni topladı. Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi olan Fırat Aydınus da Ali Yılmaz'ın Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki performansını bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı:

FIRAT AYDINUS: ALİ YILMAZ 'SAHADA HAKEM VAR' DEDİRTTİ

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Ali Yılmaz bu sezon belki de en iyi hakem performanslarından birini ortaya koydu. Elbette 1-2 faul hatası veya atlanan bir sarı kart olabilir ancak genel anlamda Ali Yılmaz “Sahada hakem var” dedirten bir yönetim sergiledi.

Gözden KaçmasınTedescodan 4 maçta 8 puanTedesco'dan 4 maçta 8 puan!Haberi görüntüle

Kontrolü, otoritesi ve karar alma güveni dikkat çekiciydi. Özellikle penaltı pozisyonunu VAR’a bırakmadan sahada görüp çalması, kamuoyu açısından da güven verici oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemini Fırat Aydınus değerlendirdi: Sahada hakem var dedirtti Geçmişi kafasından silmeli

GEÇMİŞİ KAFASINDAN SİLMELİ

Kendisine küçük bir tavsiye: Galatasaray maçındaki başarılı yönetiminden sonra Batuhan Kolak’ın yaşadığı örneği dikkate almalı. Kolak, Gaziantep–Samsunspor maçına “Ben oldum” havasıyla çıkmış ve psikolojik ayrıca teknik olarak zorlanmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, kötü serisini Kadıköyde bozduFenerbahçe, kötü serisini Kadıköy'de bozdu!Haberi görüntüle

Ali Yılmaz da benzer bir hataya düşmemeli. Bu başarılı maçtan sonra çıkacağı müsabakaya, geçmişi kafasında silip tamamen yeni bir sayfayla, motivasyon ve konsantrasyonla hazırlanmalı. Çünkü genç hakemlerimizin en büyük handikaplarından biri, tam da bu mental hazırlık aşamasında ortaya çıkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Antalyaspor#Hakem

BAKMADAN GEÇME!