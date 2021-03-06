Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün ses kaydı sosyal medyada!

Fenerbahçe-Antalya maçının son dakikasında ev sahibi takım lehine verdiği penaltıyı daha sonra VAR uyarısı sonrası monitörden izleyip iptal eden hakem Ümit Öztürk’ün pozisyonla ilgili ses kaydı sosyal medyada yayımlandı.

'HİÇBİR SIKINTI YOK'

Kim tarafından çekildiği bilinmeyen kayıtta Öztürk, kim olduğu bilinmeyen bir kişiye pozisyonu ve kararını şöyle anlatıyor: “Yani sen direkt yazacağın şey şu... Bizim gördüğümüz ayağa basma var. Ayağa basmadan sonraki çelme gibi olan şeye penaltı veriyorum ben. Ayağa bastıktan sonra kurtuluyor ya Pelkas... kurtulmaya çalışırken bir çelme gibi bir şey var, ben ona çaldım penaltıyı. Ama ayağa basmayı görmemişiz, onu da VAR gösterdi, hiçbir sıkıntı yok.”

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