Fenerbahçe-Antalyaspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Penaltıyı net göremiyorum!

Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor'da değerlendirmelerde bulundu. Kahveci'nin yorumlarından bazı satır başları ise şöyle;

'İLAÇ 3 PUANDI'

“Sıkıntılı bir durum var. Hocayla tartışmalar oldu deniyor, Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı deniyor. Zagreb maçı sonrası hocanın açıklamaları şok ediciydi. Sanki memnun gibi sözler sarfetmişti. Bu kaos ortamını çözecek ilaç 3 puandır. Onu aldı şimdi biraz durulur. Perşembe günü yine çok önemli bir Avrupa maçı var. Fenerbahçe 3 puanı alırken çok net pozisyonlar üretmedi ama rakibine önemli gol fırsatları da vermedi. İşin defansif tarafını iyi yaparak maçı kazandı. Hocanın tartışıldığı ortamda bir kaos ortamı vardı; bunu çözecek ilaç, 3 puandı. 3 puanı aldı, oralar birazcık durulur."

'CESARET İŞİ'

"Talisca'nın penaltının başına gelmesi cesaret ister, kolay iş değil. Daha önce 2 penaltı kaçırmışsın ve karar değiştirip bu defa diğer köşeye atıp gol yapıyorsun. Talisca çok mu iyi oynadı hayır. Ama Süper Lig'de bu tarz orta saha istiyor. Orta sahada ayağı temiz oyuncular Süper Lig'de fark yaratıyor. Avrupa'da bu olmuyor."

'MAÇIN OYUNCUSU İSMAİL YÜKSEK'

“Fenerbahçe'de maçın oyuncusu kesinlikle İsmail Yüksek. Antalyaspor, yarı sahayı geçemedi. Nazar değmesin. Milli Takım'ın Ekim'de önemli maçları var. Form tutması bu anlamda çok önemli. İyi oynadığında Fenerbahçe'de nasıl fark yarattığını gördük."

Haberin Devamı

"Bu deneme Avrupa seviyesinde olmaz. Talisca'yla Asensio o zaman oluyor. Türkiye'de bu tarz orta saha olabiliyor ligde. Kerem Aktürkoğlu 20 topun 15'ini kaptırıyor. Nene de arkaya dönük oyunda iyi değil diye düşünüyordur. Nene'nin pişmesi lazım. Nene tarzı 20 milyon euroya 10 tane daha iyi oyuncu bulabilirsin. Tecrübesiz görüyorum. Bende tam oturmuyor. Daha çok risk almalı. Beklenilen oyunu halen oynamıyor ama alınan penaltıda işin içindeydi. Zayıf şutları vardı. "

PENALTI YORUMU

"Kimine göre temas vardır kimine göre yoktur. Penaltıda VAR'ın karışamayacağı bir pozisyon. Bir futbolcu için talihsiz bir an. Kenneth Paal'ın düşüncesi topa. Kafasına temas var mı yok mu anlaşılamadı ama vücuda temas var o yüzden penaltı çalındı. Görüntüde net göremiyorum ama penaltı doğru geliyor bana. Göztepe deplasmanında Abraham'ın pozisyonu da penaltı olmalıydı. Hakemin verdiği karara saygılıyım."

