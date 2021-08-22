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GeriFutbol Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın dikkat çeken görüntüsü
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın dikkat çeken görüntüsü

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın dikkat çeken görüntüsü

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta Akdeniz ekibi penaltı beklerken Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görüntüsü dikkat çekti.

Nefes nefese geçen mücadelenin 89. dakikasında Zajc'la golü bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 önde götürürken Antalyaspor geliştirdiği atakta beraberlik golüne çok yaklaşsa da golü bulan yine sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde Antalyasporlular penaltı beklerken Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. 

Pozisyonun devamında hızla atağa kalkan Fenerbahçe, Valencia ile ikinci golü bulurken Antalyasporlular gol öncesi penaltı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Pozisyon VAR'dan incelenirken Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, tabletten tartışmalı pozisyonu izledi.

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