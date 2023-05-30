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Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ali Koç yönetimi protesto edildi

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ali Koç yönetimi protesto edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 21:47

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

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Süper Lig'de son haftalara girilirken Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tribünler isyan bayrağını açtı.

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde bulunan Fenerbahçe'de taraftarlar, sarı kırmızılı takımın şampiyonluk maçında 3. golü atmasını ardından yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray'ın 3. golü sonrası Kadıköy'deki Fenerbahçeli taraftarlar, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Maçın son anlarına doğru sarı lacivertli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

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