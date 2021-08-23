Fenerbahçe - Antalyaspor maçında 3 tartışmalı karar

Değerlendiren: Murat Fevzi TANIRLI - Türkiye’nin en deneyimli hakemlerinden Halil Umut Meler’in ‘düdük’, Fırat Aydınus’un da VAR olarak görev yaptığı Fenerbahçe-Antalyaspor maçında, skora direkt tesir edici nitelikte 3 tartışmalı pozisyon yaşandı...

Altay’ın hareketi penaltı mı?

Dakika 7: Fredy’nin Fenerbahçe defansının arkasına attığı topa hareketlenen Ghacha, ceza alanında kaleci Altay Bayındır ile girdiği mücadele sonrası yerde kalınca Antalyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak hakem Halil Umut Meler ‘Devam’ dedi.

F.Bahçe’nin golü iptal edildi

Dakika 26: Tisserand-Amilton mücadelesi sonrası topu önünde bulan Luiz Gustavo, topu ağlara gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular ‘gol’ diye sevinirken, yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, Tisserand’ın Amilton’a faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Golü iptal eden Meler, VAR masasındaki Aydınus’tan aksi yönde uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi.

Antalyaspor penaltı bekledi

Dakika 90+1: Antalyasporlu futbolcular, Naldo’nun ceza sahası içindeki şutunda top Attila Szalai’nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe kontratağa çıktı ve Enner Valencia ile ikinci golü buldu. Pozisyonu uzun süre inceleyen VAR masasındaki Fırat Aydınus, penaltı olmadığına hükmedince Halil Umut Meler golü verdi. Maçın kaderini belirleyen bu karar, sosyal medyada gecenin en çok tartışılan olayı oldu.

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