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GeriFutbol Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal'dan sitem
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 00:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal'dan sitem

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal'dan sitem

Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Ersun Yanal, herkesi güvenebileceği bir ortama ihtiyaç olduğunu belirtirken "Özellikle ön tarafta top tutamayınca rakip fazla üstümüze geldi. Fenerbahçe'ye avantaj verecek açıklık bırakmadık. Oyunun git gelinde gol yedik ve arkasından oyunda konuşulmaması gereken bir olay yaşandı. Ekrana görüntü yansımadı çok. Detay vermiyorlar. İçeriden aldığımız bilgiler oluyor. Burada tartışmanı anlamı yok. Umarım bu protokoller herkese eşit olur. Lig uzun. Herkesin güvenebileceği bir ortama ihtiyaç var." diye konuştu.

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