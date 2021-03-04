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Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Caner Erkin'den paylaşım!
Fenerbahçe'de geçen hafta oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan ve bu haftayı takımdan ayrı çalışarak geçirmesi yönünde karar verilen Caner Erkin'den Antalyaspor maçı öncesi paylaşım geldi.
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bu akşam saat 19:00'da karşılaşacağı Antalyaspor maçı için sosyal medya hesabından 'Başarılar Fenerbahçem' yazılı bir paylaşım yaptı.
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