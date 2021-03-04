Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Caner Erkin'den paylaşım!

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bu akşam saat 19:00'da karşılaşacağı Antalyaspor maçı için sosyal medya hesabından 'Başarılar Fenerbahçem' yazılı bir paylaşım yaptı.

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