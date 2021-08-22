Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile Sarı Lacivertli takımın mücadelesi devam ediyor. İlk 11'de kadrodaki sakatlıklar dolayıyla değişikliğe giden Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ya da Helsinki maçının kahramanı Muhammed'e yer verebilecek. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi (Muhammed), Mesut Özil, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukariu, Wright

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 51. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.



İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.



İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.



FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.



Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.



Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.