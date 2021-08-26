Fenerbahçe-Antalyaspor maçı federasyon için tarihi bir fırsattır

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının uzatma dakikaları... Szalai’nin koluna çarpan top sonrasında Antalyasporlu oyuncuların elleri penaltı beklentisiyle havaya kalktı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi ve kontratak sonunda Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Buraya kadar bir futbol maçı enstantanesi... Hakem Meler’in doğru bir kararla devam ettirdiği pozisyon için VAR’daki Fırat Aydınus’tan da “İhlal yok” onayı geldi. Fenerbahçe’nin 2. golünün incelenmesi tamamlandı ve santra aşamasına gelindi. +5 dakika olarak verilen uzatma süresinin önemli bir bölümü bu kontrollerle geçti. Penaltının incelenmesi esnasında Antalyaspor yedek kulübesi de teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde pozisyonu tabletten izledi. Abartılı itiraz veya tepki gözlemlenmedi ki Ersun hoca, hakemi milyonda bir gündemine taşıyan nazik bir teknik adamdır. Sağduyulu davrandılar.

PENALTI VERİLSEYDİ ZATEN İPTAL EDİLECEKTİ

Peki ya sahadaki manzara? Gol sonrasında oyunu başlatmak için Halil Umut Meler düdük çaldığında top oynamayan bir oyuncu grubu! Bariz penaltılarının verilmediğine kanaat getirmişler ve protesto ediyorlar! Halil Umut Meler de fevkalade bir davranışla, oynatması gereken ‘uzatmanın uzatmasını’ beklemeden maçı bitirdi. Hatta bir adım daha ileri gidip, protesto ettikleri için topu kasten oynamayanlardan birkaçına sportmenlik dışı hareket nedeniyle sarı kart verip, endirekt serbest vuruşla devam edebilirdi. Velev ki penaltıyı verdi, VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle yine iptal edilecekti, bu kısmına hiç girmiyorum bile.

AVRUPAİ YAKLAŞIM BİZE BÜYÜK GELİYOR

Henüz 2. haftadayız ve karşılaştığımız nahoş tablo ortada... Hakemi protesto için top oynamamak! Sevgili Antalyasporlu oyuncular, ilk hafta Göztepe maçında kazandığınız hatalı penaltı için de keşke hakemi protesto etseydiniz nasıl olurdu? ‘Hep bana, hep bana’ mantığı Süper Ligimiz’in kimyası... Antalyaspor sadece sıcak bir örnek. Fair Play ve hakem konusunda çoğu kulüp samimiyetsiz. Söylemeyi çok sevdiğimiz ‘marka değeri’ kavramına Avrupa liglerindeki yaklaşım ne yazık ki bize 8 beden büyük.

TFF'YE ACİLEN YILDIZ BİR GOLCÜ GEREK

Bu kısır döngüyü değiştirmek için önümüze fırsat geliyor mu? Elbette! Buyrun daha 2. hafta... Lakin net fırsatları gole çevirmesi gereken TFF’nin Fair Play ve hakem mevkisinde iyi bir golcüsü on yıllardır yok. Antalyasporlu oyuncuların bu tavrını futbol adına, bu güzel oyuna sevdalanıp tribünlere koşan taraftar adına, ekranda 90 dakika için keyifle konuşlanan futbolsever adına TFF’nin cezalandırması şart. Premier Lig’deki gibi muazzam beklentilerim yok. Maç esnasında hakeme toplu itiraz edildiğinde dahi ağır para cezasıyla karşılaşıyorsunuz. Sebep? “Hakeme toplu itirazdan dolayı yarattığınız çirkin görüntü.” Hatta Arda Turan örneği gibi, ateşe benzin döken sosyal medya paylaşımını Premier Lig’de yapın bakalım, nasıl ceza alıyor? Kim bilir belki de gökyüzüne noktalı bir ay yüzü çizerek geceye romantizm katmak istemiştim şeklinde savunmasını Premier Lig’e verebilirdi.

İHRAÇ ETMEKTEN ÇEKİNME

· Kayserispor-Adana Demirspor maçında Younes Belhanda’nın ekrana net yansıyan İngilizce küfürü, hakem dostu teknik direktör Hikmet Karaman’ın haklı tepkisi ve sarı kart görmesi...

· Adana Demirspor Antrenörü Hikmet Yunus Kaya’nın hakareti nedeniyle ihraç edilmesi,

· Sivasspor Antrenörü Bülent Bayraktar’ın alıştığımız avaz avaz hakemlere bağırma sahnesinin yeni örneğinin Trabzon’da yaşanması... Süper Lig’in henüz 2. haftasındayız ve gerilim sanki sezon sonu gibi. Yıllarca yedek kulübesinde her türlü ihlali yapanların atıl(a)mamasına gösterilen toleransın, TFF’lerin yaptırım özeni göstermemesinin ve oyuncu veya teknik direktör tepkilerine kayıtsız kalan hakemlerin cezalandırılmamasının sonucudur yaşananlar. Oyun alanında tepkinin de bir sınırı olur. Hakemler kimsenin hakaret ve fırça merkezi değildir. Bunları görmemezlikten gelen hakemlere görev verilmemelidir.

HALÜSİNASYON HAFTALARI

Hakemlerimiz sezona iyi başladı diyemeyeceğim. İlk hafta maçları sonunda Süper Lig’de 7, Bundesliga’da 3, La Liga’da 2, Premier Lig’de 1 kez VAR müdahalesiyle kararlar değişmişti. Ancak pek rastlamadığımız ve hatta yanılıyor muyum diye Süper Lig hakemlerine danıştığım bir gariplik var. 1. haftadaki Yeni Malatya-Trabzonspor, 2. haftadaki Göztepe-Yeni Malatya maçlarında Atilla Karaoğlan ile Bahattin Şimşek, top ele hiç temas etmediği halde penaltı düdüğü çaldı, VAR ikisini de iptal etti. Özellikle ilk hafta çalınan penaltıda elin yakınından bile geçmiyor. Konsantrasyon sıkıntısı mı, göz yanılgısı mı yoksa yer alma sorunu mu?