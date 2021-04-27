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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Antalya'da! Coşkulu karşılama...

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Fenerbahçe Antalya'da! Coşkulu karşılama...

Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftar, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Fenerbahçe Antalyada Coşkulu karşılama...

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