Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk olacak!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligde son iki maçtan bir puan alabilen Fenerbahçe, bugün Ankaragücü’ne konuk olacak.

Saat 20.00’de başlayacak ve Mete Kalkavan’ın yöneteceği maça Fenerbahçe önemli bir eksikle çıkacak. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon hiçbir maça ideal 11’iyle çıkamayan sarı lacivertlilerde, önceki gün antrenmanda sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Rodrigues oynamayacak.

Bu oyuncunun yerine Deniz’in görev alması beklenirken, sakatlıktan dönen sol bek Hasan Ali’nin ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali son derece yüksek. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar’ın ise bu kez sağ kanatta şans bulacağı belirtildi. Ankaragücü’nde ise cezalı Korcan dışında eksik yok.





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