Fenerbahçe-Ankaragücü U19 Gelişim Ligi maçına ilginç atama! Hakem Ali Koç...

Türkiye Futbol Federasyonu U19 Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ligde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertlilerin 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da oynayacağı maçın hakemi, sosyal medyada gündem oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Ankaragücü maçını hakem Ali Koç yönetecek. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'la ortaya çıkan isim benzerliği, sosyal medyada kısa sürede yayılırken en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fenerbahçe U19 Takımı, ilk 10 haftada topladığı 13 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

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