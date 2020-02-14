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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Ankaragücü maçına hazır!

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Fenerbahçe, Ankaragücü maçına hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçına hazır

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