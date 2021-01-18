Fenerbahçe Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe’de Mesut Özil heyecanı!

Fenerbahçe Ankaragücü maçının saat kaçta ve hangi kanalda izleneceği açıklandı. Mesut Özil heyecanın yaşandı Fenerbahçe bugün Ülker Stadı’nda MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçının hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Ankaragücü maçı bugün oynanacak. Ankaragücü, Süper Lig’in 19. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MESUT ÖZİL HEYECANI YAŞANIYOR

Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil için sarı lacivertli ekip tüm hazırlıklarını yaparken kavuşma da gerçekleşti.

Mesut Özil'in bu akşam MKE Ankaragücü maçında tribünde olması bekleniyor.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaybedip, küçük çaplı bir krize giren Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor.

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe ise başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

Ankaragücü’nde, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmayan, Cebrail, Kitsiou ve Pazdan’ın forma giymesi beklenmiyor. Pinto’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe’de; Sinan, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül ve Sadık’ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede görev yapamayacak.