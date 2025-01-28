Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirdi! Taraftardan coşkulu karşılama

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başlamış ve kadrosuna Diego Carlos ile Milan Skriniar gibi 2 yıldızı katmıştı. Sarı lacivertliler, bu transferlerin ardından Süper Lig'de bir dönem fırtına gibi esen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi." açıklamasını yapmıştı.





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