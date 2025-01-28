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Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirdi! Taraftardan coşkulu karşılama

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#Transfer#Talisca#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Anderson Taliscayı İstanbula getirdi Taraftardan coşkulu karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 10:42

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonucunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başlamış ve kadrosuna Diego Carlos ile Milan Skriniar gibi 2 yıldızı katmıştı. Sarı lacivertliler, bu transferlerin ardından Süper Lig'de bir dönem fırtına gibi esen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

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İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, Talisca'ya ilişkin, "Anderson Talisca İstanbul’da. Transferi konusunda anlaşmaya vardığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi." açıklamasını yapmıştı.


Fenerbahçe, Anderson Taliscayı İstanbula getirdi Taraftardan coşkulu karşılama


TALISCA'YA SEVGİ SELİ
Brezilyalı yıldız Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı andan itibaren binlerce taraftar kendisini karşıladı. Talisca, kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı oldukça memnun gözükürken, taraftarlara selam verdi.

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#Transfer#Talisca#Fenerbahçe

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