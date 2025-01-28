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Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini resmen açıkladı!

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#TRANSFER
Fenerbahçe, Anderson Taliscanın sözleşmesini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 19:31

Dün akşam saatlerinde Anderson Talisca'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti.

İstanbul'da taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Talisca, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi imzatı attı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı - lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

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MARIO BRANCO KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco tarafından karşılanan Anderson Talisca, burada kendisine tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları da selamlamıştı.

Fenerbahçe, Anderson Taliscanın sözleşmesini resmen açıkladı

FENERBAHÇE'DE 94 NUMARALI FORMAYI GiYECEK

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek. Uzun süredir sarı - lacivertlilerin gündeminde olan Talisca’ya son günlerde Galatasaray’ın da talip olduğu açıklanmıştı. Sarı kırmızılıların Brezilya oyuncu ile temas kurma hamlesi Fenerbahçe’nin girişimleri hızlandırmasını sağladı. Nitekim asbaşkan Acun Ilıcalı “Galatasaray’ın teşebbüsleri oldu. Talisca kendisini Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak hissediyor. Gerekeni yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Anderson Taliscanın sözleşmesini resmen açıkladı

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#FENERBAHÇE#Anderson Talisca#TRANSFER

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