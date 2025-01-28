Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini resmen açıkladı!

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti.

İstanbul'da taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Talisca, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi imzatı attı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı - lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

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MARIO BRANCO KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco tarafından karşılanan Anderson Talisca, burada kendisine tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları da selamlamıştı.

FENERBAHÇE'DE 94 NUMARALI FORMAYI GiYECEK

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek. Uzun süredir sarı - lacivertlilerin gündeminde olan Talisca’ya son günlerde Galatasaray’ın da talip olduğu açıklanmıştı. Sarı kırmızılıların Brezilya oyuncu ile temas kurma hamlesi Fenerbahçe’nin girişimleri hızlandırmasını sağladı. Nitekim asbaşkan Acun Ilıcalı “Galatasaray’ın teşebbüsleri oldu. Talisca kendisini Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak hissediyor. Gerekeni yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.