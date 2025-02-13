Fenerbahçe - Anderlecht maçına Yusuf Akçiçek damgası! Önce Dusan Tadic sonra Edin Dzeko tarihe geçti

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Teknik Direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti.

Savunmada sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, şans bulurken; UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri de 11'de başladı. Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

SARI - LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalar başlayan Mert Müldür, Belçika ekibine karşı kadroya yazıldı.

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MOURINHO AVRUPA'DA KULÜBEYE DÖNDÜ

Avrupa Ligi'nde son oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünden takip eden Portekizli teknik adam Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho bugün takımının başında saha kenarında yer aldı.

KAPALI GİŞE

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Başlama düdüğünün ardından ise yoğun destek sağlandı.

DUSAN TADIC SAHNEDE

Fenerbahçe, 11. dakikada skoru 1-0'a getirdi. Kullanılan köşe vuruşunu Anderlecht savunması karşıladı. Yeniden sol kanada açılan topla buluşan Filip Kostic'in ortasına yükselen Yusuf Akçiçek'in kafayla çevirdiği meşin yuvarlağı Dusan Tadic tamamladı ve sarı - lacivertiler 1-0 öne geçti.

KOSTIC GETİRDİ, DZEKO BİTİRDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Anderlecht atağını kesen Yusuf Akçiçek, sol kanattaki Filip Kostic'i görerek takımını hızlı hücuma çıkardı.

Topla birlikte rakip ceza sahasına kadar giren Kostic, müsait pozisyondaki Edin Dzeko'ya pasını aktardı. Bosnalı yıldızın ilk vuruşu savunmadan döndü. Topu yine önünde bulan Dzeko'nun şutu bu kez ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

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YUSUF AKÇİÇEK ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini topladı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Akçiçek; ilk golde Dusan Tadic'e asist yapan isim olurken, ikinci golde ise rakibinden topu kaparak atağı başlattı. Ayrıca Yusuf'un maç içindeki iki kafa vuruşu direkten döndü.

19 yaşındaki futbolcu, atılan gollerin yanı sıra savunmada da yaptığı başarılı müdahalelerle takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.

Yusuf Akçiçek'in ortaya koyduğu oyun, hem stadyumdaki hem de sosyal medyadaki taraftarların takdirini kazandı.

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ÖNCE TADIC TARİHE GEÇTİ SONRA DZEKO

Anderlecht ağlarını havalandıran 36 yaşındaki Dusan Tadic, Fenerbahce formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.



Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki ikinci golünü atan 39 yaşındaki Edin Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu.

MOURINHO'DAN YUSUF'A MESAJ

Müsabaka sonrasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı." ifadelerini kullandı.