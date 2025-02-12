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Fenerbahçe Anderlecht maçına hazır

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe Anderlecht maçına hazır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 17:51

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'e karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe akşamı Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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#Fenerbahçe#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi

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