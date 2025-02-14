Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçika'da manşetlerde! 'Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Anderlecht'i konuk etti.
Sarı lacivertliler, müsabakadan 3-0 gibi rahat bir galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En Nesyri kaydetti. Sarı lacivertliler bu sonuçla tur kapısını aralamış oldu.
BELÇİKA'DA MANŞETLER: DUSAN TADIC VE DZEKO!
Fenerbahçe'nin Balkan yıldızları, Belçika basınında öne çıkan isimler oldu. Özellikle Dusan Tadic'in golü ile beraber performansından övgüyle bahsedildi. Fenerbahçe'nin iki yıldızı, ilerleyen yaşlarına rağmen genç Anderlecht'i mağlup edince, Belçika basını faturayı kendi ekiplerine çıkardı.
İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı sonrası Belçika basınındaki öne çıkan başlıklar...
Nu.nl: Tadic, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Anderlecht karşısında büyük bir Avrupa zaferine taşıdı
Voeatbalkrant: Zayıf Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakem konusunda hayal kırıklığı yaşıyorlar
Hln.be: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca kandırılabiliyorlar