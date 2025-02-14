Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçika'da manşetlerde! 'Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Anderlecht'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, müsabakadan 3-0 gibi rahat bir galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En Nesyri kaydetti. Sarı lacivertliler bu sonuçla tur kapısını aralamış oldu.

BELÇİKA'DA MANŞETLER: DUSAN TADIC VE DZEKO!

Fenerbahçe'nin Balkan yıldızları, Belçika basınında öne çıkan isimler oldu. Özellikle Dusan Tadic'in golü ile beraber performansından övgüyle bahsedildi. Fenerbahçe'nin iki yıldızı, ilerleyen yaşlarına rağmen genç Anderlecht'i mağlup edince, Belçika basını faturayı kendi ekiplerine çıkardı.

İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı sonrası Belçika basınındaki öne çıkan başlıklar...



Nu.nl: Tadic, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Anderlecht karşısında büyük bir Avrupa zaferine taşıdı



Haberin Devamı

Anderlecht için bir felaket! Gazeteler 10 üzerinden 3 puan veriyor Dusan Tadic , Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısında büyük bir zafer almasına yardımcı oldu





Voeatbalkrant: Zayıf Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakem konusunda hayal kırıklığı yaşıyorlar



Hln.be: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca kandırılabiliyorlar





Anderlechtli gençler Fenerbahçe'nin yaşlı savaşçılarına karşı başarısız olduAnderlecht, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak istiyorsa önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında bir mucizeye ihtiyaç duyacak. Maçın hakemine kızıyor olabilir ama bir yandan da birkaç yaşlı Balkan oyuncusunun oyununa gelmesine izin verdi.