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Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçika'da manşetlerde! 'Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi'

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#Fenerbahce#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçikada manşetlerde Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 12:23

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off son 16 turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde ağırladı. Sarı lacivertliler, oldukça zor geçmesi beklenen Anderlecht'i adeta gole boğdu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0'lık net skorla mağlup ederken, maç sonrası Belçika basınında Anderlecht'e sitem, Fenerbahçe'ye övgü vardı. Özellikle Fenerbahçe'nin Balkan yıldızları Dusan Tadic ve Edin Dzeko, gecenin kahramanı ilan edildiler.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Anderlecht'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, müsabakadan 3-0 gibi rahat bir galibiyetle ayrıldı. Maçın gollerini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En Nesyri kaydetti. Sarı lacivertliler bu sonuçla tur kapısını aralamış oldu.

BELÇİKA'DA MANŞETLER: DUSAN TADIC VE DZEKO!
Fenerbahçe'nin Balkan yıldızları, Belçika basınında öne çıkan isimler oldu. Özellikle Dusan Tadic'in golü ile beraber performansından övgüyle bahsedildi. Fenerbahçe'nin iki yıldızı, ilerleyen yaşlarına rağmen genç Anderlecht'i mağlup edince, Belçika basını faturayı kendi ekiplerine çıkardı.

İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı sonrası Belçika basınındaki öne çıkan başlıklar...

Nu.nl: Tadic, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Anderlecht karşısında büyük bir Avrupa zaferine taşıdı

Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçikada manşetlerde Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi


Voetbalnieuws: Anderlecht için bir felaket! Gazeteler 10 üzerinden 3 puan veriyor

Ad.nl: Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısında büyük bir zafer almasına yardımcı oldu

Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçikada manşetlerde Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi


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Voeatbalkrant: Zayıf Anderlecht, Fenerbahçe'den sert darbe aldı. Hakem konusunda hayal kırıklığı yaşıyorlar

Hln.be: Avrupa'da hikayenin sonu mu? Anderlecht hakemden şikayetçi olabilir ama aynı zamanda Fenerbahçe tarafından kolayca kandırılabiliyorlar

Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçikada manşetlerde Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi


Demorgen.be: Anderlechtli gençler Fenerbahçe'nin yaşlı savaşçılarına karşı başarısız oldu

Anderlecht, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak istiyorsa önümüzdeki hafta Fenerbahçe karşısında bir mucizeye ihtiyaç duyacak. Maçın hakemine kızıyor olabilir ama bir yandan da birkaç yaşlı Balkan oyuncusunun oyununa gelmesine izin verdi.

Fenerbahçe Anderlecht maçı sonrası Belçikada manşetlerde Yaşlı Balkan oyuncuların oyununa geldi

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#Fenerbahce#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi

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