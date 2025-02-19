Fenerbahçe Anderlecht maçı ile beraber Avrupa'da 284. randevusuna çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Perşembe akşamı Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.
UEFA'DA 146. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.
SON 29 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
91
45
27
19
131
91
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
38
14
12
12
56
46
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
283
112
60
111
386
402