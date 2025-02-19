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Fenerbahçe Anderlecht maçı ile beraber Avrupa'da 284. randevusuna çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe Anderlecht maçı ile beraber Avrupada 284. randevusuna çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:30

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Perşembe akşamı Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 283 karşılaşmada 112 galibiyet aldı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Perşembe akşamı Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

UEFA'DA 146. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

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SON 29 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

91

45

27

19

131

91

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

283

112

60

111

386

402

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#Fenerbahçe#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi

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