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Fenerbahçe Anderlecht maçı hazırlıklarına başladı

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#Fenerbahçe#Anderlecht#Maç Hazırlıkları
Fenerbahçe Anderlecht maçı hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 15:10

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlar ve dayanıklılık koşuları ile antrenmanı sonlandırdı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Çarşamba günü yapacağı idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Anderlecht#Maç Hazırlıkları

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