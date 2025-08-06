Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor! Juventus’a teklif yapılacak

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Juventus'un yıldızı için devrede olduğu ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler, Amrabat’ın performansından memnun olmadığı için Fred’in yanına da bir takviye yapmak için çalışıyor.

Tottenham’lı Yves Bissouma için görüşmeler devam ederken, Douglas Luiz ismi yeniden gündeme geldi.

Juventus’ta teknik direktör Tudor’un kadroda düşünmediği Sambacı, daha önce Fenerbahçe’nin radarında olsa da transferde öncelik diğer bölgelere verildiği için bir ilerleme sağlanmamıştı.

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Yönetimin, Luiz konusunda somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi. Juve, Sambacı için geçen yaz Aston Villa’ya 51.5 milyon Euro ödemişti.