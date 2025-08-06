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Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor! Juventus’a teklif yapılacak

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#Fenerbahçe#Transfer#Douglas Luiz
Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor Juventus’a teklif yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 09:49

Fenerbahçe, bir yandan Kerem Aktürkoğlu transferinin bitirmek için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da kadrosunda düşünmediği Amrabat ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler, gündemine Juventus’un yıldızını aldı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, Juventus'un yıldızı için devrede olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor Juventus’a teklif yapılacak

Sarı-Lacivertliler, Amrabat’ın performansından memnun olmadığı için Fred’in yanına da bir takviye yapmak için çalışıyor.

Tottenham’lı Yves Bissouma için görüşmeler devam ederken, Douglas Luiz ismi yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor Juventus’a teklif yapılacak

Juventus’ta teknik direktör Tudor’un kadroda düşünmediği Sambacı, daha önce Fenerbahçe’nin radarında olsa da transferde öncelik diğer bölgelere verildiği için bir ilerleme sağlanmamıştı.

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Fenerbahçe, Amrabat’ın yerine transfer yapıyor Juventus’a teklif yapılacak

Yönetimin, Luiz konusunda somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi. Juve, Sambacı için geçen yaz Aston Villa’ya 51.5 milyon Euro ödemişti.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Douglas Luiz

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