Fenerbahçe, Amrabat teklifini reddetti! Fedakarlığa rağmen 'hayır'

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 16:04

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Soyfan Amrabat konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Betis ve Fenerhaçe arasında geçen pazarlık ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga ekibi Real Betis'e kiraladığı Soyfan Amrabat konusunda, İspanyollardan atak geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Real Betis, Soyfan Amrabat ile devam etmek için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Betis cephesi, Sofyan Amrabat için 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu, sportif şartlara bağlı bir kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe cephesi rakamı düşük bulurken, Amrabat'ın bonservisini 12 milyon Euro olarak belirledi.

AMRABAT İNDİRİM YAPTI

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre yıllık 5 milyon Euro kazanan Amrabat, Betis'te kalmak istiyor ve bu sebeple yeşil beyazlıların maaş indirimini dahi kabul etti.

YERİNE 3 ADAY

Faslı futbolcunun transferinin çıkmaza girmesinin ardından Betis cephesi, oyuncu yerine Guido Rodríguez, Luis Milla ve Facundo Bernal isimlerini gündemine aldı.

 

