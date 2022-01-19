Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu

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Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan Süper Lig'in 22. hafta maçında İrfan Kahveci çok konuşuldu.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geride olduğu esnada sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, 37. dakikada attığı golle takımını skora ortak etti.

3 YIL SONRA BİR İLK

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de evinde oynadığı bir maçta Eylül 2018'den bu yana ilk kez ceza sahası içinden gol attı. Milli oyuncu, en son Başakşehir forması giyerken Antalyaspor'a karşı bunu başarmıştı.

GALİBİYET GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI

Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bulduğu ikinci golde ise İrfan Kahveci asisti yapan isim oldu.

Böylece 26 yaşındaki oyuncu mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlamış oldu.

GOLDEN SONRA MESUT ÖZİL'E KOŞTU

İrfan Can Kahveci'nin, attığı golden sonra yedek kulübesindeki Mesut Özil'e koşması ve sevincini yıldız futbolcuyla paylaşması da dikkat çekti.

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İrfan Can, 77. dakikada ise yerini Mesut Özil'e bıraktı.

SERZENİŞTE BULUNDU

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan İrfan Can, "Çok uzun süredir susuyorum. Sabrettim. Üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni, karakterimle ilgili eleştiremez." sözleriyle serzenişte bulundu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma esnasında İrfan Can Kahveci için övgü dolu paylaşımlarda bulundu.