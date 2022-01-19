Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Okan Kocuktan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans 3 dakikada 2 penaltı...Okan Kocuk'tan Trabzonspor-Giresunspor maçında tarihi performans! 3 dakikada 2 penaltı...#Okan Kocuk
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Erdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruzErdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruz#Kabine Toplantısı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclisten geçtiMilyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclis'ten geçti!#Zam
Kurtulmuştan İmamoğlunun engelleniyoruz iddiasına yanıtKurtulmuş'tan İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddiasına yanıt#Numan Kurtulmuş
Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay olduFenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu#Fenerbahçe
Fenerbahçe 2 golle geri döndü, hasret bittiFenerbahçe 2 golle geri döndü, hasret bitti!#Fenerbahçe-Altay Maçı
Vakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarıVakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarı!#Koronavirüs
Trabzonspor, Okanı geçemedi ve yine puan kaybettiTrabzonspor, Okan'ı geçemedi ve yine puan kaybetti#Süper Lig
Şaşkına çeviren görüntü Buz gibi göle daldıŞaşkına çeviren görüntü! Buz gibi göle daldı#Bursa
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası! Performansı ve sevinci olay oldu

#Fenerbahçe#Altay#İrfan Can
Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Kahveci'nin performansı ve golden sonraki sevinci damga vurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Altay arasında oynanan Süper Lig'in 22. hafta maçında İrfan Kahveci çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe 2-1 Altay (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Altay (Maçın özeti ve golleri)Haberi Görüntüle

Sarı-lacivertliler, 1-0 geride olduğu esnada sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, 37. dakikada attığı golle takımını skora ortak etti.

3 YIL SONRA BİR İLK

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de evinde oynadığı bir maçta Eylül 2018'den bu yana ilk kez ceza sahası içinden gol attı. Milli oyuncu, en son Başakşehir forması giyerken Antalyaspor'a karşı bunu başarmıştı.

GALİBİYET GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI

Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bulduğu ikinci golde ise İrfan Kahveci asisti yapan isim oldu.

Böylece 26 yaşındaki oyuncu mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlamış oldu.

GOLDEN SONRA MESUT ÖZİL'E KOŞTU

İrfan Can Kahveci'nin, attığı golden sonra yedek kulübesindeki Mesut Özil'e koşması ve sevincini yıldız futbolcuyla paylaşması da dikkat çekti.

Haberin Devamı

İrfan Can, 77. dakikada ise yerini Mesut Özil'e bıraktı.

SERZENİŞTE BULUNDU

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan İrfan Can, "Çok uzun süredir susuyorum. Sabrettim. Üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni, karakterimle ilgili eleştiremez." sözleriyle serzenişte bulundu.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma esnasında İrfan Can Kahveci için övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay oldu

Fenerbahçe-Altay maçına İrfan Can Kahveci damgası Performansı ve sevinci olay oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Altay#İrfan Can

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga