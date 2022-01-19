Fenerbahçe-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan detaylar

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Altay'ı ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Gözler şimdi ise bu akşamki kritik müsabakada olacak. İşte, Fenerbahçe-Altay maçı hakkında bilgiler...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thiaciano, Pinaresi Rodriguez, Kappel, Rayan

SporToto Süper Lig'de son 14 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay, bu akşam 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

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Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında mücadele edeceği Altay ile 108. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan müsabakalarda 66 galibiyet ayrılırken, 12 defa da mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce İzmir ekibiyle 107 kez rakip olmuş, 66 galibiyet almıştı. 12 kez Altay üç puan sevinci yaşarken, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, aldığı 66 galibiyetin 38'ini evinde elde ederken, rakibine Kadıköy'de sadece 1 defa mağlup oldu.

ÖZİL VE BAMBA'DAN 7 GOL

Fenerbahçe'de en golcü isim 7 golle Mesut Özil olurken, Altay'da gol yollarında Daouda Bamba 7 golle takımına katkı sağladı. Kanarya, son maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, Altay da Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR

Sarı-lacivertlilerde, Altay maçı kadrosunda tedavileri süren Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia yer alamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarına devam eden Altay Bayındır'ın durumu ise daha sonra netlik kazanacak.