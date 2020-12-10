Fenerbahçe, Almanya deplasmanında, rakip Alba Berlin! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Zenit’e karşı net bir galibiyet alarak sonunda beklenen mesajı mesajı veren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu kez de Almanya’da galibiyet arayacak.

Zenit mücadelesinde Jan Vesely ve Danilo Barthel ön plana çıkmış ve bu ikili toplamda 32 sayı, 9 ribaund ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

ALBA BERLIN

Ev sahibi ekip Alba Berlin ise Euroleague’de oynadığı tempo ağırlıklı basketbol ile biliniyor.

Galip geldiği maçlardaki 94 sayı ortalaması yakalayan Alman temsilcisinin bu sezonki durumunu özetliyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Ev sahibi ekip Alba Berlin’in bu sezon oynadığı 11 maçın 6’sında 160 sayı barajı aşıldı.

- Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 12 maçta 5 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 2’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcıları %21’lik oranla temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ

ALBA Berlin’in uzun vadede iddialı olması beklenmiyor fakat iyi günlerinde sürpriz yapmaya adaylar. Savunmadaki durumları zaten endişe verici fakat hücumda kısıtlı yetenek havuzuna rağmen iyi organize oluyorlar. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında geçtiğimiz hafta Zenit’i yenerken oldukça istekli bir görünümdeydi. Eğer bu görüntülerini korurlarsa ALBA Berlin engelini de aşacaklardır. Fakat atarak kazanmaktan çok, savunmada işlerin işlemesine daha çok odaklanacaklardır.

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