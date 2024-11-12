Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih’i ağırlıyor

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Sarı lacivertlilerin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maç 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı olarak yayımlanacak.

Üst üste 3 galibiyetin ardından ligde 2. sırada bulunan F.Bahçe’nin Bayern ile rekabette 12-3 üstünlüğü bulunuyor.

8 maçta aldığı 4 galibiyetle 10. sıradaki Efes’in Buesa Arena’da TSİ 22.30’da başlayacak maçı ise S Sport 2’den yayımlanacak.

Lacivert beyazlılar Baskonia ile oynanan 27 maçta 14-13 üstün durumda. Şampiyonlar Ligi’nde Karşıyaka’nın Kolossos’u ağırlayacağı maç ise 20.30’da başlayacak.