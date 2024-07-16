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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i açıkladı! Fransız yıldızın maliyeti belli oldu

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#Transfer#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximini açıkladı Fransız yıldızın maliyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 19:01

Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Fenerbahçe uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Allan Saint-Maxim için mutlu sona ulaştı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

NEWCASTLE'DAN AL-AHLİ'YE GİTTİ

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.

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Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin

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