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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı

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#Fenerbahçe#Transfer#Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximinde mutlu sona ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 00:16

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına dürdüren Fenerbahçe, Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı. 

İSTANBUL'A GELECEK

Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onaylayarak Allan Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. 

Kiralık olarak anlaşmaya varılan Fransız kanat oyuncusunun imza attıktan sonra sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

14 GOL KATKISI YAPTI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.

Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Allan Saint-Maximin

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