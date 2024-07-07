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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'de geri sayıma geçti! Fransız yıldızdan olumlu yanıt

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#Fenerbahçe#Transfer#Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximinde geri sayıma geçti Fransız yıldızdan olumlu yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 22:15

Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferinde gelişme kaydetti.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan kanat oyuncusu  Allan Saint-Maximin'den olumlu yanıt aldı.

HaberGlobal'in haberine göre; Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi.

OLUMLU YANIT VERDİ

Al Ahli'nin izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşen Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho faktörü sebebiyle  sarı lacivertli takıma "evet" yanıtını verdi.

PAZARLIKLAR SIKI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Allan Saint-Maximin yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlık yapılıyor.

Öte yandan yönetimin bu transferi hızla bitirerek nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğu belirtildi.

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14 GOL KATKISI YAPTI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.

Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#Allan Saint-Maximin

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