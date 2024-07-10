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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho için büyük fedakarlık...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Allan Saint Maximin
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı Jose Mourinho için büyük fedakarlık...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 15:37

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Levent Mercan ile Çağlar Söyüncü'nün ardından üçüncü transferini de tamamlamak üzere...

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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hummalı şekilde devam ediyor.

Karagümrük'ten Levent Mercan ve Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan sarı - lacivertliler, üçüncü transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

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FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i kiralamak için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı kaydedildi. Öte yandan Maximin'in sarı - lacivertlilerde forma giyebilmek için maaşında indirime gittiği belirtildi.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı Jose Mourinho için büyük fedakarlık...

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Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 27 yaşındaki futbolcuyu arayarak ikna etmeyi başardığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

BBC Arabic, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazmıştı.

MOURINHO'YU 2019'DA BÜYÜLEMİŞ

Yakın zamanda Fenerbahçe formasını sırtına geçirmesi beklenen Maximin için Jose Mourinho'nun 2019'daki sözleri ortaya çıktı.

"ONUN HIZINI SEVİYORUM"

O dönem Tottenham'da görev yapan dünyaca ünlü çalıştırıcı, "Oyuncular hakkında konuştuğumda menajerlerin mutlu olacağının farkındayım. Ancak Allan Saint-Maximin'i beğeniyorum, onun hızını seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ROMA'YA DA İSTEMİŞTİ

Daha sonra 2021'de Roma'nın başına geçen Mourinho, imza sonrasında Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak Newcastle United'ın 40 milyon sterlin talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Allan Saint Maximin

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