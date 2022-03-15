Fenerbahçe, Ali Koç ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ve sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medyadan sportmenliğe aykırı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Altay, Sivasspor, Adana Demirspor ve Kayserispor da PFDK'ya sevk edilen diğer kulüpler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:



"Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Fabricio Santos De Jesus'un 12.03.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine

Kayserispor Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine



Adana Demirspor Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine



Sivasspor Kulübü'nün 13.03.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 / Müsabaka İsim Listesi-c maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine



Galatasaray Kulübü'nün 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine



Beşiktaş Kulübü yardımcı antrenörü Anıl Demirci'nin 14.03.2022 tarihinde oynanan Galatasaray -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine



Altay Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine



Fenerbahçe Kulübü'nün 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."