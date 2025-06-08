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Fenerbahçe, Alessia Orro'yu kadrosuna kattı

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#Fenerbahçe#Voleybol#Alessia Orro
Fenerbahçe, Alessia Orroyu kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 14:52

Fenerbahçe, İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Lacivertliler, İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

FENERBAHÇE AÇIKLADI
"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. 2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan Alessia Orro; Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano formalarını terletti. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi’nin ve 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ‘En İyi Pasörü’ ödüllerinin sahibi olan Alessia, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde de ‘En İyi Pasör’ ödülüne layık görüldü. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

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#Fenerbahçe#Voleybol#Alessia Orro

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