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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 maçtır yenemiyor!

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 maçtır yenemiyor!
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Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Alanyasporu konuk edecek Takımda 3 eksik...
Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek! Takımda 3 eksik...

- Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanyasporu 3 maçtır yenemiyor

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