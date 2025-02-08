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Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 16:29

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, 9 Şubat Pazar günü Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Alanya'ya gidecek.

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

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