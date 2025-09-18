FenerbahÃ§e - Alanyaspor maÃ§Ä±ndaki hakem kararlarÄ±nÄ± Trio deÄŸerlendirdi: Ä°ki pozisyon da penaltÄ± Sahada da, VAR odasÄ±nda da penaltÄ±

Haberin DevamÄ±

SÃ¼per Ligâ€™in ilk hafta erteleme maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Alanyaspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â Chobani Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaracoÄŸlu Spor Kompleksiâ€™nde saat 20.00â€™de baÅŸlayan mÃ¼cadelede hakem Cihan AydÄ±n dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±.

90+6'DAKÄ° POZÄ°SYONA BÃœYÃœK TEPKÄ°

MÃ¼cadele 2-2'lik eÅŸitlikle tamamlanÄ±rken FenerbahÃ§e zirve yolunda kritik bir yara aldÄ±. Fakat hakem tartÄ±ÅŸmalarÄ± maÃ§Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. SarÄ±-Lacivertliler Ã¶zellikle 90+6'da penaltÄ± beklediÄŸi pozisyon nedeniyle hakem ve MHK'ya Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶sterdi.

ALÄ° KOÃ‡: BÄ°R POZÄ°SYONDA Ä°KÄ° PENALTI VAR, ÅžAKA GÄ°BÄ°!

Hakem kararlarÄ±yla ilgili maÃ§tan sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§ sert konuÅŸtu. Ä°ÅŸte Ali KoÃ§'un aÃ§Ä±klamalarÄ±;

'YukarÄ±da etraflÄ±ca konuyu deÄŸerlendirdik. TakÄ±m da deÄŸerlendirdi soyunma odasÄ±nda. Pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§im var. Bu seÃ§im Ã¶ncesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydÄ± hikayesi anlatmasÄ±n. TFF'deki herkes dijital atama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eÄŸitime Galatasaray nickname'iyle yÃ¼zsÃ¼z birini buraya atamalarÄ± sonrasÄ± bekliyorduk bÃ¶yle bir ÅŸey, pazar gÃ¼nkÃ¼ maÃ§tan sonra.

Ne dedi SayÄ±n TFF baÅŸkanÄ±, VAR hakeminin hata yapmasÄ±nÄ± kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasÄ±l ele alÄ±nÄ±yor diye. Bir pozisyonda iki penaltÄ± olmasÄ± enderdir. BÃ¶yle bir pozisyon yaÅŸandÄ± burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltÄ± var diyor. Åžaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandÄ± zaten. VAR'a gidecekmiÅŸ gibi dinledi ve maÃ§Ä± bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur." sÃ¶zlerini kullandÄ±.

Â TRÄ°O'DAN HAKEM DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸta yayÄ±nlanan 'Trio' programÄ±nda eski hakemler Deniz Ã‡oban, BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Bahattin Duran, FenerbahÃ§e - Alanyaspor maÃ§Ä±nda Ã§alÄ±nan dÃ¼dÃ¼kleri yorumladÄ±lar.

6. dakikada EnÂ NesyrÄ±'nin penaltÄ± beklediÄŸi pozisyonda karar doÄŸru mu?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem herhangi bir ihlal olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Futbol iÃ§erisinde normal bir ÅŸekilde kramponlar yan yana geliyor.

Bahattin Duran: Ayaklar tarafÄ±nda hiÃ§bir ÅŸÃ¼phem yok, yerde buluÅŸuyorlar. Ãœmit'in dikkkatsiz hareketi diyen olabilir dizi de mÃ¼dahale ediyor. Buna penaltÄ± diyen de olabilir saygÄ± duyarÄ±m. Bence devam kararÄ± doÄŸru.

Deniz Ã‡oban: Ben de devam kararÄ±nÄ± doÄŸru buluyorum. Savunma oyuncusunun dikkatli davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± futbolun doÄŸasÄ±nda olan bir Ã§arpÄ±ÅŸma olduÄŸu fikrindeyim.

7. dakikada Brown'Ä±n mÃ¼dahalesinde devam kararÄ± doÄŸru mu?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Archie rakibini itti. Alanyasporlu oyuncunun kolay bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir hakem ekibi. Archie'nin ayaÄŸÄ± zemini ararken, kramponunun tabanÄ± deÄŸdi, bu tamamen kaza. Alanyaspor lehine faul en doÄŸru karar olurdu. Alanyasporlu oyuncu, Archie'nin kasti bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetse bacaÄŸÄ±nÄ± tutar. KafasÄ±nÄ± tutuyor.

Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncu yere dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Archie bir sÄ±Ã§radÄ±. Ayak koordinasyonu bozuluyor ve yere basÄ±yor. Onu sahada hakemler hisseder. Net, acÄ±masÄ±zca bir basma olduÄŸunu, bunu bilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Pozisyon icabÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Deniz Ã‡oban: Faul olduÄŸu net. Bu bir itme. Bu bir faul. YardÄ±mcÄ± hakemin de yardÄ±mÄ±nÄ± beklerim. Topa bakÄ±yor, gÃ¶zÃ¼ orada. Cihan AydÄ±n'Ä±n bugÃ¼n en Ã¶nemli hatasÄ±, buralara Ã§ok girerdi, kontrataklarda kendini gÃ¶stermek iÃ§in koÅŸtu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaÅŸmadÄ±. Archie bilmeden, istemsiz bastÄ±ysa faul zaten. Ä°stemli bile yapmÄ±ÅŸ olsa bir kÄ±rmÄ±zÄ± kartta ÅŸiddet, acÄ±masÄ±zlÄ±k, gaddarlÄ±k lazÄ±m. EÄŸer bunu kafaya yÃ¼ze yapsa, acÄ±masÄ±zlÄ±k aramayÄ±z ama burada aramamamÄ±z gerekiyor. Bu pozisyonda bunlarÄ±n hiÃ§biri yok. BasacaÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸi anda diÄŸer ayaÄŸÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± veriyor.

53. dakikada FenerbahÃ§e'nin VAR sonrasÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±da karar doÄŸru mu?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Hakem bunu neden deÄŸerlendiremedi, pozisyonu Ã§ok netti. Ã‡ok net, tartÄ±ÅŸmasÄ±z, oyuncunun kendi yÃ¼zÃ¼nÃ¼ savunurken Ã§arpan top deÄŸil. Topu geniÅŸletip topu blokluyor. Net tartÄ±ÅŸmasÄ±z penaltÄ±. VAR olmadan hakem deÄŸerlendirmeliydi. VAR mÃ¼dahalesi yÃ¼zde yÃ¼z doÄŸru.

Bahattin Duran: Kolla yÃ¼z koruma bile artÄ±k yok. Kolu yÃ¼zÃ¼nden aÃ§Ä±k zaten. DoÄŸal olmayan bir ÅŸekilde kolunu yukarÄ±da tuttu. DirseÄŸiyle pazu arasÄ±na geldi top. Kol doÄŸal deÄŸil. Sahada en iyi gÃ¶recek kiÅŸi hakem ama sahada vermesi beklenir. DoÄŸru VAR mÃ¼dahalesiyle verilen penaltÄ±.

Deniz Ã‡oban: ÅžÃ¼phe gÃ¶tÃ¼rmez derecede net bir penaltÄ±. Hakemin vermesi gereken bir penaltÄ±.

FenerbahÃ§e'nin 2. golÃ¼nden Ã¶nce faul var mÄ±?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: En-Nesyri'yi Aliti'ye iten Ãœmit AkdaÄŸ. Aliti arkasÄ±nda ne olduÄŸunu bilmediÄŸi iÃ§in itildiÄŸini iddia etti. Varsa faul, yapan Alanyasporlu Ãœmit AkdaÄŸ. Golde problem yok. OynatÄ±lmÄ±ÅŸ bir avantaj sayarÄ±m.

Bahattin Duran: Pozisyonda En-Nesyri ve Aliti'yi izlerseniz yanÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. En-Nesyri neden Ã§arptÄ±? Alanyasporlu Ãœmit AkdaÄŸ, En-Nesyri'yi itti, En-Nesyri kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir ÅŸekilde Aliti'ye Ã§arptÄ±. Benim iÃ§in pozisyon devam, gol nizami.

Deniz Ã‡oban: En-Nesyri dengesini kaybettiÄŸini fark etti. Geri geri gelirken Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisini azaltmak iÃ§in etkiyi azalttÄ±. Dengeyi bozan Ãœmit AkdaÄŸ. En-Nesyri'nin dengesini bozdu ve Aliti'ye temas etti En-Nesyri. Faul yok golde.

90+6. dakikada FenerbahÃ§e'nin elle oynama beklediÄŸi pozisyonda devam kararÄ± doÄŸru mu?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: GÃ¼ven YalÃ§Ä±n dikkatsiz, kendini geniÅŸleterek geldi. Mesafenin yakÄ±n olmasÄ± Ã¶nemli deÄŸil. Alan geniÅŸletti. AÃ§Ä±k, net bariz bir penaltÄ±. YakÄ±n saniyelerde ikinci penaltÄ±. VAR mÃ¼dahalesi gerektirecek kanÄ±tlÄ± penaltÄ±.

Bahattin Duran: Ã‡ok net penaltÄ±. Sahada da, VAR odasÄ±nda da penaltÄ±. GÃ¼ven elleri aÃ§arak geldi buraya. AÃ§Ä±k olan eliyle topu sÃ¼pÃ¼rÃ¼p taÅŸÄ±dÄ±. Eli aÃ§Ä±k topu taÅŸÄ±dÄ±. Ä°hlal olmasÄ± iÃ§in olabilecek bÃ¼tÃ¼n hareketi yaptÄ±. GÃ¼ven, kendisi bilerek ayaÄŸÄ±yla topla oynasa cezalandÄ±rÄ±lmazdÄ±. Topla oynayan Cenk, GÃ¼ven'in top ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±, bilerek oynadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez. GÃ¼ven'in aldÄ±ÄŸÄ± risk, ellerinin aldÄ±ÄŸÄ± risk cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gereken bir penaltÄ±ydÄ±. Sahada, sahada deÄŸilse VAR'da cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±ydÄ±. Ä°kisi de net penaltÄ±.

Deniz Ã‡oban: Ä°ki tane net penaltÄ± var. Ä°lki de ikincisi de net. Ä°kisine de VAR mÃ¼dahalesi gerekir. Birine bakarken diÄŸerini kontrolden kaÃ§Ä±rdÄ± mÄ± acaba?

90+6. dakikada Oosterwolde'nin yerde kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda devam kararÄ± doÄŸru mu?

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Hadergjonaj, topa gitmeksizin Oosterwolde'nin Ã¼stÃ¼ne gidip gÃ¼reÅŸ faulÃ¼ yapÄ±yor. Bu Ã§ok net bir penaltÄ±. Net, topsuz alanda yapÄ±lan faul. Top oyunda, VAR mÃ¼dahalesi gerektirecek bir penaltÄ±.

Bahattin Duran: Ã‡ok detaylÄ± konuÅŸmaya gerek yok. Hadergjonaj'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± net ihlal. Topla hiÃ§ ilgisi yok, iki eliyle rakibine sarÄ±ldÄ±, tuttu. Neredeyse kaleden iÃ§eri sokacak. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±. VAR mÃ¼dahalesiyle penaltÄ± verilmesi lazÄ±m. Ã–nce hakemin vermesi lazÄ±m penaltÄ±yÄ±.

Deniz Ã‡oban: Ä°zahÄ± olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tÃ¼m hareketlerini kÄ±stÄ±racak ÅŸekilde yere itmiÅŸ. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarÄ±lÄ±p yere dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatÄ±rÄ±p oyun dÄ±ÅŸÄ±na attÄ±.