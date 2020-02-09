Fenerbahçe - Alanyaspor maçında herkes hakemi konuşurken Max Kruse...

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın tek golünü kaydeden Max Kruse mikrofon karşısına geçti.

İyi oynamadıklarını vurgulayan Alman oyuncu, "Bu maçı kazanmak istiyorduk, gol pozisyonlarımız vardı. Daha çok kendi oyunumuza odaklanmalıyız, ilk yarı iyi değildik, 2. yarı da çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Hakem hakkında çok yorum yapmak istemiyorum, önce kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor ve bugün iyi değildik" dedi.

''ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Kruse, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmek, savaşmaya ve çalışmaya devam etmek durumundayız. Bu oyunumuzdan iyi bir oyun ortaya koymak zorundayız. Taraftarımız hep arkamızda, hep bizi destekliyorlar. Biz iyi sonuçlar almak adına daha iyi devam etmek istiyoruz." sözlerini kullandı.