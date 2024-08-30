Fenerbahçe - Alanyaspor maçına Tadic ve Dzeko damgası! Süper Lig'de ondan iyisi yok

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

MOURINHO KAZANAN KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.

61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

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Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

İLK KEZ AYNI İLK 11

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

CEZASI BİTEN MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

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Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.

TADIC, ALANYASPOR'U SEVİYOR!

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk iki golü Dusan Tadic'ten geldi. 43. dakikada perdeyi sağ ayağıyla açan Sırp yıldız, 65. dakikada şık bir aşırtma vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Tadic, bu sezon ilk gollerini atmış oldu.

Alanyaspor ağlarına iki sezonda 4 gol bırakan Tadic'in Süper Lig'de daha çok gol attığı bir takım bulunmuyor.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ

Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi Livakovic, Cordova'nın aşırtma vuruşunda gole izin vermedi. Atağın devamında Tadic benzer bir aşırtma vuruşla takımını 2-0 öne taşıdı.

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EDIN DZEKO DURDURULAMIYOR!

İlk golde Tadic'e asist yapan Edin Dzeko, 67. dakikada takımının 3. golünü attı. İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa sağ ayağıyla sert ve düzgün vuran deneyimli golcü, farkı getiren sayıyı kaydetti.

Edin Dzeko, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana iki farklı Süper Lig sezonunda forma giydiği ilk dört maçta da gol katkısında bulunan tek oyuncu konumunda.

2024/25: 3 gol & 1 asist

2023/24: 5 gol & 2 asist

Fenerbahçe formasıyla ligdeki son 5 maçında da gol atan Dzeko, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.