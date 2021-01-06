Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır! 4 futbolcu...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ile çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla süren idmanın son bölümünde oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalışırken, Filip Novak, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.