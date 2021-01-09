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GeriFutbol Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken 'fotoğraf' detayı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken 'fotoğraf' detayı!

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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken 'fotoğraf' detayı!
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Fenerbahçe bu sezon dikkat çeken olaylardan biri, futbolcular ve teknik heyetin kazanılan maçlardan sonra toplu halde poz vermemesi idi.

Sarı lacivertliler tam takım olarak sadece Trabzonspor galibiyeti sonrası poz verirken, Hürriyet bu durumu 21 Aralık’ta ‘4 Fotoğrafta Fenerbahçe Gerçeği’ başlıklı haber analizinde ifade etmişti.

Son Alanyaspor maçından sonra sportif direktör Emre Belözoğlu dahil tüm sarı lacivertliler soyunma odasında kenetlenerek galibiyet pozu verdi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken fotoğraf detayı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken fotoğraf detayı

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