Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında dikkat çeken 'fotoğraf' detayı!
Fenerbahçe bu sezon dikkat çeken olaylardan biri, futbolcular ve teknik heyetin kazanılan maçlardan sonra toplu halde poz vermemesi idi.
Sarı lacivertliler tam takım olarak sadece Trabzonspor galibiyeti sonrası poz verirken, Hürriyet bu durumu 21 Aralık’ta ‘4 Fotoğrafta Fenerbahçe Gerçeği’ başlıklı haber analizinde ifade etmişti.
Son Alanyaspor maçından sonra sportif direktör Emre Belözoğlu dahil tüm sarı lacivertliler soyunma odasında kenetlenerek galibiyet pozu verdi.
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