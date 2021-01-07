Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi flaş gelişme! Ozan Tufan derken scoutlar...

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi sürpriz bir transfer haberi gündeme düştü. beIN SPORTS'un haberine göre İtalyan kulüpleri Milan, Torino, Verona ve Bologna; Fenerbahçe'de bu sezonun en formda ismi olan Ozan Tufan ve son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu'yu izlemek için statta olacak.

Bu dört kulübün scout temsilcilerinin Ozan Tufan ve Berkan Kutlu'yu takip ederek yönetimi bilgilendireceği ifade edildi.

OZAN TUFAN İÇİN 10 MİLYON EURO TEKLİF

Mesut Özil transferine odaklanan Fenerbahçe'de bir diğer gündem de oyuncu satışı. Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'i 18,5 milyon Euro karşılığında Lazio'yua satan Sarı-lacivertli yönetim, bu gelirle neredeyse takımı baştan kurmuş ve şampiyonluk iddiasını güçlendirmişti. Mesut Özil ile anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 10 milyon Euro teklif geldiği ancak Sarı-lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği belirtildi. Takvim'in haberine göre Ozan için 10 milyon Euro'yu reddeden Fenerbahçe, 15 milyon Euro istediğini kulübe iletti.

BERKAN KUTLU YARIM SEZONDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Alanyaspor'a yaz transfer döneminde İsviçre'nin Sion takımından transfer olan 22 yaşındaki Berkan Kutlu ise Süper Lig'in devlerinin yanı sıra Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmiş durumda. Alanyaspor'da bu sezon 15 maça çıkan orta saha oyuncusu Berkan, kadrodaki eksikler sebebiyle bazı maçlarda savunmanın sağı veya solunda da görev yaptı ve övgüler aldı.

KRİTİK MAÇ 19.00'DA BAŞLAYACAK



Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.



Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma 19.00’da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı Fenerbahçe - Alanyaspor maç beIN SPORTS HD1'den canlı olarak takip edilebilecek.

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