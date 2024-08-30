Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de 4. hafta! İşte muhtemel 11’ler...

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Fenerbahçe – Alanyaspor Süper Lig’de 4. haftanın açılış karşılaşması olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho’yu getiren sarı-lacivertliler 30 maçtır yenilmiyor. Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 4. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak Fenerbahçe – Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

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LİGDE 17. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

30 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

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Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.