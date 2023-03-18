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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı! Enner Valencia...

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Sporanasayfa
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Enner Valencia...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 14:43

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde antrenmanla tamamladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

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Enner Valencia endişesi...

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia son antrenmanda hafif ağrı hissetti ancak yarın oynayacağı tahmin ediliyor. Kesin durumu maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Enner Valencia...

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Sporanasayfa

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