Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına liderle puan farkını azaltmak için çıkıyor! 7 oyuncu ceza sınırında

Haberin Devamı

Hafta içi Sevilla’yı 1-0 yenmesine karşın UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, bu akşam Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Lider Galatasaray’ın önceki gün Konya’dan mağlup dönmesiyle daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Szalai’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Batshuayi ve Lincoln forma giyemeyecek. Dünkü antrenmanda ağrı hissettiği bildirilen Enner Valencia’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puan toplayan Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Emre Mor ve Willian Arao bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. 2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 9 puan gerisinde bulunan sarı lacivertli takım, bugün galip gelerek aradaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Daha önce Fenerbahçe’de iki ayrı dönem görev yapan Ersun Yanal yönetimindeki ikinci maçına çıkacak Alanyaspor’da sarı kart cezalısı Leroy Fer oynamayacak.

Haberin Devamı

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden ve hafta içinde de Avrupa Konferans Ligi’nde Gent’e sürpriz biçimde 4-1 yenilerek elenen Medipol Başakşehir, bugün Vavacars Karagümrük’le karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Aynı saatte start alacak diğer karşılaşmada, hafta içi Fiorentina’ya 4-1 mağlup olarak Konferans Ligi’ne veda eden Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.