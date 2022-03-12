Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda tamamladı

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Can Bartu Tesisleri'ndeki zeminin bozulmaması için Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.