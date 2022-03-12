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Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda tamamladı

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Alanyaspor hazırlıklarını Ülker Stadyumunda tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Can Bartu Tesisleri'ndeki zeminin bozulmaması için Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

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